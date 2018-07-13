نجم بلجيكا محذرا مبابي: زيدان ورونالدو لم يكونا سينمائيين

حذر توماس مونييه، نجم منتخب بلجيكا وباريس سان جيرمان، زميله في النادي كيليان مبابي من تكرار ما فعله في مواجهة بلجيكا في نصف النهائي، مشيرا إلى أن "الأساطير لا يدعون الإصابة".

وكان منتخب بلجيكا قد خسر من فرنسا بهدف نظيف أحرزه أومتيتي، وغاب عن هذا اللقاء مونييه بسبب الإيقاف.

وقال مونييه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "أومني سبورت": "في باريس نادرا ما رأيت مبابي يدعي الإصابة ويضيع الوقت مثلما فعل ضدنا".

وتابع: "لاعبون مثل زين الدين زيدان أو رونالدو أصبحوا أساطير مع ريال مدريد، لأنهم لعبوا بفخر ورغبة في الملعب".

وأكمل حديثه: "زيدان ورونالدو لم يكونا سينمائيين ولم يفعلا ذلك".