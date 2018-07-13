أحمد مراد: "النجاح مش ثانوية عامة"

كشف الروائي الشاب أحمد مراد، عن رسوبه في امتحان الثانوية العامة عام ١٩٩٥، مؤكدًا أن النجاح لا علاقة له بنتيجة الثانوية العامة، وذلك في رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم.





وأشار "مراد" إلى أن رسب في مادتي الرياضة والفيزياء وحصل على مجموع ٥٦٪؜ في عام ١٩٩٥، بينما جاءت نتيجته في عام ١٩٩٦ ٧٥,٨٪؜، وبعدها التحق بمعهد السينما، وفي عام ٢٠٠١ تخرج من المعهد العالي للسينما الأول على قسم التصوير.











