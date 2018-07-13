مصرع شخص إثر مشاجرة بين عائلتين وضبط 6 متهمين في الشرقية

وقعت مشاجرة بين عائلتين بههيا بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن وفاة شخص، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ههيا، وتم ضبط 6 متهمين.



تلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بإستقبال مستشفي ههيا العام "ابراهيم عطيه عطيه حسين " ٤٨ عاما جثة هامدة متأثرا بإصابتة بسلاح أبيض" سنجة".



وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد شاهين رئيس مباحث ههيا ومعاونه النقيب محمد مباشر إلي مكان الواقعة.



وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "محمد ع ع "٥٤ عاما و" محمد ا ع ع" ١٨ عاما و" احمد محمد ع ع" ١٨ عاما.. وطرف ثاني "محمد ا م" ٤٨عاما و" اسعد م ا م" ٢٢ " عاما و" احمد م ا" ٢٦ عاما.



تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشوب مشاجرة بينهم على أثرها قام "أسعد م ا" بطعن المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته.



وتحرر عن ذلك محضر رقم ١٤١٥٢ لسنة ٢٠١٨ جنح ههيا وجاري العرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.