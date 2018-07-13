منى أبو شنب: مبادرة تعدد الزوجات للحفاظ على المرأة.. وأقبلها على نفسي



وأضافت "أبو شنب"، في تصريحات تلفزيونية، أنه يتم إفقاد الرجل قوامته بالمطالبة بالمساواة وبعض القوانين، والندية التي يتم المطالبة بها، مؤكدة: "الندية دي اللي خربت البيوت".



وتابعت صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، أنها اقترحت المبادرة لأن تعدد الزواج علاج اجتماعي اقتصادي صحي، وللحفاظ على النساء، موضحة أن الغرب يبث أفكاره لمحاربة مصر والإسلام.

قالت منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، إنها تقبل على نفسها أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى، لأن هذا حق منحه له الله، حتى دون أن يخبرها أو يستأذنها، لافتة إلى أنها لا تنكر على المرأة غيرتها، ولكنها تفعل ذلك طاعة لله.