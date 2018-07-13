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تارة فارس في جلسة تصوير جديدة "شبه عارية" ! (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:30 ص
تارة فارس في جلسة تصوير جديدة شبه عارية ! (صور)
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اعتادت الفنانة العراقية تارة فارس، على إطلالات مفاجئة عنوانها الجرأة، لكنها تخطت الحدود حينما استعرضت البليزر النسائي على جسدها من دون أي سترة تحته.

وأكملت تارة إطلالتها في جلسة التصوير الجديدة التي خضعت لها، بارتداء الهوت شورت الجينز، ونسقته مع “بوت” يصل إلى أعلى الفخذين باللون الأسود، وأضافت لمسة أنثوية مع صبغة الشعر الرمادي، بحسب وكالات إعلامية لبنانية.

واعتمدت إطلالة تارة فارس عنصر الجرأة والإغراء، فقد كانت مستلقية على مقعد والسيجارة بين شفتيها.

تارة فارس التي ولدت في بغداد، والدها عراقي وأمها لبنانية، لا تفوت فرصة إلا وتظهر بكامل جرأتها. 

يذكر أن تارة فارس كانت فازت بلقب الوصيفة الأولى عام 2014.

تارة فارس في جلسة تصوير جديدة "شبه عارية" ! (صور)
تارة فارس في جلسة تصوير جديدة "شبه عارية" ! (صور)
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