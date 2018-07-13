انس جابر تواصل شق طريقها بدورة بودابيست وتبلغ ربع النهائي

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ربع النهائي لدورة بودابيست المجرية التي تقام على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 100 الف دولار وذلك بعد تغلبها على المونتنيغرية دانكا كوفينيتش 6-2 و6-1 في المباراة التي اقيمت أمس الخميس لحساب الدور الثاني.





وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول السلوفينية دليلة جاكوبوفيتش 6-2 و6-2 يوم الثلاثاء.

وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي المقرر اليوم الجمعة الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا التي ازاحت المجرية انا بوندار 7-6 و6-4.



