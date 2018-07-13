سفيان السليطي: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهّد بحادثة طعن عوني الأمن بجربة

أكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لـمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لنسمة تعهّد القطب بملف حادثة طعن عوني أمن عشية الخميس بجربة.





وقال السليطي إنّ التعهّد بالملف لا يعني بالضرورة أنّ الحادثة ذات صبغة إرهابية، مشيرا أن الأبحاث التي انطلقت مع الموقوف هي التي ستحدّد إن كانت هناك طبيعة إرهابية للهجوم أم هي جريمة حق عام.





وأضاف أنّ القطب تعهّد سابقا بعديد الملفات التي تبيّن خلالها أنّها جرائم حق عام وليست ذات صبغة إرهابية.



