قابس: مطار قابس - مطماطة يستقبل اول رحلة على متنها تونسيون مقيمون في فرنسا

وصلت حوالي منتصف نهار الخميش إلى مطار قابس - مطماطة أوّل رحلة جوية للمسافرين قادمة من مطار شارل ديغول في فرنسا وعلى متنها 160 مسافرا ومسافرة من التونسيين المقيمين في فرنسا و8 صحفيين أجانب.

وعبّر العديد من المسافرين من أصيلي ولاية قابس في تصريحات متطابقة لمراسل " وات " عن سعادتهم الكبيرة بتنظيم هذه الرحلة التي كانت بالنسبة اليهم بمثابة

الحلم آملين في ان يتم احداث خط جوي دائم بين قابس وباريس بما يساعد على تفعيل مطار قابس - مطماطة ويعزّز دوره في مسيرة التنمية بالجهة.

وشهد مطار قابس - مطماطة بمناسبة هذه الرحلة أجواء تنشيطية كبرى وتم استقبال المسافرين بالورود فيما حرصت كل الاطراف المتدخلة بهذا المطار على

توفير الاستقبال الجيد لهؤلاء المسافرين وتمكينهم من إتمام إجراءات العودة في وقت وجيز.

وكانت هذه الرحلة الجوية المخصصة للجالية العاملة بالخارج قد جاءت بمبادرة من وكالة " سيران للاسفار " وهي مبادرة قد لقيت كل الدعم من السلط الجهوية في

ولاية قابس ومن عديد الناشطين في المجتمع المدني من الجالية التونسية المقيمة بفرنسا وتتنزّل ضمن مجهود يرمي الى تنشيط مطار قابس - مطماطة وفتحه أمام