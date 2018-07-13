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موعد مباراة فرنسا وكرواتيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:15 ص
موعد مباراة فرنسا وكرواتيا
فرنسا وكرواتيا
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منى العوضي
 

 

تقترب بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا على الانتهاء بعد أن تابعها الملايين منذ البداية في يوم 14 يونيو الماضي، وتستمر حتى 15 يوليو الجاري.

 

نجح منتخب كرواتيا في التأهل لنهائي كأس العالم بعد التغلب على انجلترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

 

يتأهل منتخب كرواتيا للنهائي للمرة الأولى في تاريخه فكان أبرز إنجاز له هو التأهل لنصف نهائي كأس العالم 1998.

 

أما منتخب فرنسا فقد صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على بلجيكا في نصف النهائي بهدف نظيف أحرزه أومتيتي.

 

يستضيف ملعب "لوجنيكي" مباراة نهائي المونديال بين كرواتيا وفرنسا وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.

 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم عبر قناة "بي إن سبورت" مباشرة ومجانا.

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