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خبير يحذر من استخدام "الميكرويف" لسبب خطير

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:13 ص
خبير يحذر من استخدام الميكرويف لسبب خطير
الدكتور مجدى نزيه
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نعيم يوسف
 
حذر الدكتور مجدى نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، من استخدام "الميكرويف" في تسخين الطعام، أو طهيه.

وأضاف "نزيه"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الخميس، أنه يستخدم موجات شديدة القصر، ويعمل بالإشعاع وليس التسخين، والدليل على ذلك أنه إذا وضعت يدك داخله بعد تسخين الطعام ستجده باردا.

ولفت رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، إلى أنه يمكن استخدام البوتاجاز بدلا منه، محذرا من الإصابة بالأورام، بسبب مراكز الإشعاع.
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