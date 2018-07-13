رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر: هناك خلل في صياغة قانون خطف الأطفال



وأضاف "مصيلحي" في لقاء مع برنامج "مساء دريم" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس: "طالما الطفل اتخطف يبقى فيه تحايل على طول، أو إكراهه"، لافتا إلى أن هناك فارق في العقوبة بين الخطف بتحايل ودون تحايل.



وتابع أن النص أصبح جيد في مسألة تغليظ العقوبة، حيث أصبحت أنه لو لم يوجد تحايل فالعقوبة عشر سنوات حبس، موضحا أنه عندما يقوم الأب بخطف ابنه من والدته فإن ذلك أصبح يسمى خطف، مشددا على أنه لا يجب وضع كلمة "دون تحايل أو إكراه" في خطف الطفل، لأنه لا حول له ولا قوة، وهذا خلل في التشريع.

قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن هناك خلل فى صياغة قانون خطف الأطفال، حيث ينص القانون على نوعين من الاختطاف، أحدهم بتحايل وإكراه والأخر بدون تحايل وإكراه.