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محمود كبيش: لا نستطيع وصف جرائم الاختطاف بـ"الظاهرة"

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:06 ص
محمود كبيش: لا نستطيع وصف جرائم الاختطاف بـالظاهرة
الدكتور محمود كبيش
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لجرائم الاختطاف نستطيع من خلالها القول بأنها أصبحت ظاهرة، موضحا أن الأهل في كثير من الوقائع لا يبلغون الشرطة، وكثيرا منهم يخافون على حياة المخطوفين.

وأضاف "كبيش" في لقاء مع برنامج "مساء دريم" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أن عقوبة الاغتصاب إذا اقترنت بالاغتصاب، فيتم رفع العقوبة إلى الإعدام.

وتابع عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، أن هناك مشكلة قانونية وهي أن هناك تشريعات وقوانين جديدة كل يوم، وأصبح الرجل القانوني لا يستطيع متابعتها.
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