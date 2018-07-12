عمرو سعد ينشر صورة نادرة له من أول فيلم يشارك به.. ويعد بمفاجأة عرضه لأول مرة





نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة نادرة له من أول فيلم قصير يشارك بالتمثيل به.





وعلق "عمرو" على الصورة قائلًا: " صورة وأنا لسه طالب لها حكاية.. أول فيلم قصير عملته وهعرضه قريب لأني أنا نفسي أول مرة أشوفه بس مفاجأة!".





يذكر أنه كان من المقرر مشاركة عمرو سعد، بمسلسله "بركة" خلال موسم رمضان الماضي، قبل أن تحسم الشركة المنتجة قرارها بتأجيل عرضه.







