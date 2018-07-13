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تامر عبد الحميد: "اللعيبة اللي مشيت من الزمالك متستاهلش حب الجماهير"

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:20 ص
تامر عبد الحميد: اللعيبة اللي مشيت من الزمالك متستاهلش حب الجماهير
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

يري تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أنه ليس من المنطقي أن أي لاعب لديه مشكلة مع مرتضي منصور رئيس الزمالك أن يفضل الرحيل عن النادي، مؤكدا أن ما يحدث مع طارق حامد حاليا حصل مع عمر جابر من قبل.

 

أوضح تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" علي قناة hc الفضائية، أن اللاعبين الذين فضلوا الرحيل عن النادي لا تستحق حب الجماهير أو دخول مقر النادي واللعب بقميصه من الأساس.

 

وكشف أنه يعلم بحديث طارق حامد مع مسئولي الأهرام وطالبهم بالصبر والانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم الجديد، قائلا، "اللي هيقولي الشعار والانتماء وحب الكيان هتف في وشه".

 

 

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