مغنية وعازفة علي قوائم الثانوية العامة..(فيديو)

سعادة عارمة انتابت ندى ونادين شريف المنسي عقب مكالمة تليفونية تلقتها من مكتب وزير التربية والتعليم، والذي أخبرهما بالحصول على المركز الأول بالثانوية العامة، بمجموع 410 من 410.





وتهوى ندى ونادين بجانب اجتهادهما الدراسي الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، كنوع من أنواع الترفية بجانب المذاكر لعدم شعورهم بالضيق والملل.





وأعربت نادين عن سعادتها عندما اتصل بها وزير التربية والتعليم واخبرها عن حصولها علي المركز الأول في الثانوية العامة، وكانت مكالمة بمثابة الصدمة بالنسبة لها والتزمت الصامت واكتفت بالشكر للوزير





وأكدت نادين وندي شريف المنسي في حوارها لعدسة "الفجر" علي الرغم من توقعهما بالنتيجة ولكن عند ظهورها الوضع اختلف تمامًا وكنا في حالة زهول غير عادية.





وعن طريقة تعليم نادين لتوأمها الكفيفة المذاكرة قائلة "كنت بقرالها فقرات من الدرس وبنصلحها لبعض وكنا بنذاكر 8 ساعات في اليوم وكل ساعتين استراحة لمدة ربع ساعة".









وأضافت: اعتدت على المذاكرة لندى منذ أن كنا صغارا ولم اشعر يوما أنها حمل على أو أن الأمر فيه صعوبة، كل منا له نقاط قوة وتميز ومواد تفوق فيها، فرددت ندي علي شقيقتها بأنها 99% من حياتها.









وعن الكليات التى يسعون للالتحاق بها تقول نادين: اتمنى دخول كلية الآداب قسم لغة إيطالية لأكون مترجمة فى السفارة الإيطالية ". فى حين قالت ندى شقيقتها المركز الأول نظام "دمج تعليمى"، "أفضل كلية التربية الموسيقية لهوايتي الغناء والموسيقي.









ووجهت الشقيقتان نصائح لطلاب الثانوية العامة العام المقبل وقالتا: أهم شىء أن يتم التعامل مع الثانوية العامة على اعتبار أنها سنة عادية ويتجنبوا الضغوطات، وينظموا وقتهم ولاتزيد المذاكرة عن درسين في اليوم، بجانب ممارستك للرياضة.



