زوجة عمرو دياب تلتقط صورة تذكارية برفقة أبنائها في أحدث ظهور لهم

شاركت كنزي ابنة المطرب الهضبة عمرو دياب، صورة جديدة لها برفقة والدتها زينة عاشور وشقيقها عبد الله وجنا.





الصورة تم إلتقاطها خلال قضاء زينة وأبنائها إجازتهم في الخارج معلقة عليها قائلة: "العائلة".





يذكر أن الهضبة، يضع حاليًا لمساته النهائية لألبومه الجديد المرتقب طرحه قريبًا.







