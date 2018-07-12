ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زوجة عمرو دياب تلتقط صورة تذكارية برفقة أبنائها في أحدث ظهور لهم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:23 ص
زوجة عمرو دياب تلتقط صورة تذكارية برفقة أبنائها في أحدث ظهور لهم
طباعة
الفجر الفني
 

شاركت كنزي ابنة المطرب الهضبة عمرو دياب، صورة جديدة لها برفقة والدتها زينة عاشور وشقيقها عبد الله وجنا.

الصورة تم إلتقاطها خلال قضاء زينة وأبنائها إجازتهم في الخارج معلقة عليها قائلة: "العائلة".

يذكر أن الهضبة، يضع حاليًا لمساته النهائية لألبومه الجديد المرتقب طرحه  قريبًا. 



Familia

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كنزي فن عمرو دياب سينما زينة عاشور دراما الفجر الفني اخبار الفن أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 6:10:01 AM