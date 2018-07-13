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مدرب الأهلي السابق: رحيل أزارو كان سيسبب أزمة كبيرة في القلعة الحمراء

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:15 ص
مدرب الأهلي السابق: رحيل أزارو كان سيسبب أزمة كبيرة في القلعة الحمراء
وليد أزارو
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الفجر الرياضي
 

يرى أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن مسئولي القلعة الحمراء أبرموا صفقات على قدر احتياجاتهم بدون زيادة، مشددا على أن رحيل المغربي وليد أزارو كان سيسبب أزمة في صفوف المارد الأحمر، واستمراره مع الأهلي مهم للغاية.

 

وشدد عرابي في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc الفضائية على أن هجوم الأهلي أصبح مكتملا بالإبقاء على أزارو وتجهيز مروان محسن وصلاح محسن وباقي اللاعبين.

 

وشدد على أن الأهلي منذ 3 أو 4 سنوات يبرم صفقات محدودة العدد حسب الاحتياجات الفنية فقط ، مطالبا ناصر ماهر بالصبر وعدم استعجال الفرصة فهو لاعب مميز، والموسم طويل والأهلي يشارك في بطولات إفريقيا والدوري والكأس والبطولة العربية.

المزيد عن: وليد ازارو رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أسامة عرابي
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