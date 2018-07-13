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مريم حسين تستعجل الخلع من زوجها فلسطيني الأصل لكي تتزوج مجددا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:57 ص
مريم حسين تستعجل الخلع من زوجها فلسطيني الأصل لكي تتزوج مجددا
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يبدو أن الأمور بين الفنانة ​مريم حسين​ وزوجها ​فيصل الفيصل​ وصلت إلى طريق مسدود، فقد أطلت مريم حسين بفيديو جديد نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وبدا إلى جانبها محاميها حسن مطر، الذي أوكلته بمتابعة قضية خلعها من زوجها، وسألته: "إيمتى ستحضر لي ورقتي عاوزة اتجوز".

وقالت لمتابعيها: "اللواتي تردنَ الخلع رح يجيب الخلع"، فتدخل المحامي وأشار الى أنه لا يشجع على الخلع والطلاق بل على الاستمرار بالحياة الزوجية.

وردت حسين على المحامي بالتالي: "وأنا أقول استمروا حتى لو كان الزوج خائن"، فما كان من المحامي الا أن رد بالتالي: "مهما كان فإنّ أبغض الحلال عند الله الطلاق"، عندها قالت حسين: "يا نسوان اخلعوا بقى



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