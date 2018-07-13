التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم صوب ملعب "لوجنيكي" الذي يستضيف مباراة نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا وذلك يوم الأحد المقبل.

مشوار منتخب فرنسا:

تمكن المنتخب الفرنسي بقيادة ديشامب، من التأهل بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حيث فاز على بيرو وأستراليا وتعادل مع الدنمارك، ثم في دور الستة عشر تفوق على الأرجنتين بنتيجة 4-3، وانتصر على أوروجواي بهدفين دون رد في ربع النهائي وفاز على بلجيكا بهدف نظيف.

مشوار منتخب كرواتيا:

خاض المنتخب الكرواتي مباريات صعبة وشاقة بدنيا، فقد فاز على نيجيريا والأرجنتين وكرواتيا في المجموعة ثم نجح في إقصاء الدنمارك ثم روسيا بركلات الترجيح وتغلب على انجلترا في الأشواط الإضافية بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا:

يستضيف ملعب "لوجنيكي" المباراة النهائية وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن.

التشكيل المتوقع لمنتخبي فرنسا وكرواتيا:

فرنسا: "لوريس، هيرنانديز، أومتيتي، فاران، بافارد، كانتي، بوجبا، مبابي، جريزمان، ماتويدي، جيرو".

كرواتيا: "سوباشيتش، سترينيتش، فيدا، لوفرين، فيرساليكو، بروزوفيتش، مودريتش، راكيتيتش، بيريشيتش، رابيتيش، ماندجوكيتش".

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا:

- قناة "beIN SPORTS" عبر النايل سات عى التردد 12476 والترميز 27500.

- قناة "TRT Turkey" عبر القمر تركسات على التردد 11054 ومعدل الترميز

30000.

تابع البث المباشر لمباراة النهائي بين كرواتيا وفرنسا عبر موقع الفجر الرياضي.