نادية الجندي ولبلبة أبرزهم.. فنانات تخطين الـ 70 عاما بـ"الشورت" والأكتاف العارية (صور)





أطلت الفنانتان المصريتان، نادية الجندي ولبلبة، بإطلالة شبابية عصرية لافتة، أثناء قضاء إجازتهما الصيفية حاليا في مارينا بالساحل الشمالي.





ونشرت الفنانة نادية الجندي، التي تعدت الـ75 عاما، عبر حسابها في "إنستجرام"، صورة لها بصحبة لبلبة، وبعض أقاربها، وظهرت فيها بشورت أبيض كشف عن ساقيها، وتي شيرت أسود، وأكملت إطلالتها بقبعة بيضاء.





أما لبلبة (73 عاما) فارتدت فستانا أسود مطبوعا بالزهور الملونة يكشف عن الصدر وعاري الأكتاف.











