محمد رمضان يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "هما فين".. خلال أيام





انتهي الفنان محمد رمضان، منذ ساعات قليلة من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "هما فين"، كما يستعد لتصويرها كفيديو كليب خلال أيام، لتكون جاهزة لطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع القنوات الفضائية في أواخر شهر يوليو الجاري.



أغنية "هما فين" من كلمات أحمد الشبكشي، وألحان وتوزيع مونتي.



جدير بالذكر أن أغنية"نمبر وان" تجاوزت التي طرحها محمد رمضان عبر قناته الرسمية بيوتيوب، في 22 يونيو الماضي. حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.