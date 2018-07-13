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تردد بي إن سبورتس "beIN SPORTS" المفتوحة الناقلة للمونديال

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:14 ص
تردد بي إن سبورتس beIN SPORTS المفتوحة الناقلة للمونديال
بي إن سبورت
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منى العوضي
 

يبحث مشاهدو كرة القدم حول العالم في الوقت الحالي عن تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم بشكل مجاني.

 

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" إذاعتها لمباراة نهائي كأس العالم التي ستجمع بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، وذلك عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات.

 

كما يقدم لكم "الفجر الرياضي" تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة للمباراة النهائية وهو: 12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3.

 

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم ستجمع ما بين منتخبي كرواتيا وفرنسا وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

المزيد عن: نهائي كأس العالم كرواتيا فرنسا وكرواتيا فرنسا رياضة تردد بي ان سبورت تردد المونديال اخبار الرياضة
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