فرنسا × كرواتيا .. بوجبا لا يعرف طعم الفوز في مواجهاته المباشرة ضد مودريتش وراكيتيتش

مواجهة خاصة ستجمع بين الثنائي الفرنسي بول بوجبا نجم مانشيستر يونايتد الإنجليزي، والكرواتي لوكا مودرييتش مايسترو خط وسط ريال مدريد الأسباني، خلال اللقاء المرتقب بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم (روسيا 2018) والمقرر إقامته في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل علي ملعب "لوجنيكي".

وسبق وتقابل "بوجبا" مع "مودريتش" في 3 مباريات رسمية خلال مشوارهما بالملاعب، فاز الثاني في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة المباراة الثالثة، ولم يحقق نجم فرنسا أي انتصار خلال المباريات الثلاث..وجاءت نتائج المواجهات بينهما كالتالي:-

1- يوفنتوس (بوجبا) 1 – 2 ريال مدريد (مودريتش) .. دوري أبطال أوروبا 2013/2014

2- يوفنتوس (بوجبا) 2 – 2 ريال مدريد (مودريتش) .. دوري أبطال أوروبا 2013/2014

3- مانشيستر يونايتد (بوجبا) 1 – 2 ريال مدريد (مودريتش) .. السوبر الأوروبي 2017/2018

بينما تقابل نجم منتخب فرنسا "بول بوجبا" في مباراة وحيدة ضد الكرواتي "راكيتيتش" لاعب وسط برشلونة الأسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015 بين برشلونة ويوفنتوس، وفاز الأول بنتيجة 3-1، وسجل راكيتيتش الهدف الأول لفريقه، بينما سجل سواريز ونيمار الهدفين الثاني والثالث، وجاء هدف اليوفي الوحيد عبر اللاعب ألفارو موراتا.