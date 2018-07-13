زلاتكو داليتش: مودريتش الأفضل في كأس العالم.. ولدينا حافز للفوز على فرنسا

أكد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، أن مودريتش يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم حتى وإن لم يتوج بالبطولة، وأشار إلى أن ميسي ورونالدو كانا مرشحين للفوز بها إلا أن المنتخبات التي اعتمدت على النجم الأوحد خرجت جميعها.

وقال زلاتكو، خلال تصريحات صحفية: "إن كنا واقعيين فمن الطبيعي أن تتوجه ترشيحات أفضل لاعب في كأس العالم قبل البطولة نحو رونالدو، ميسي أو نيمار لكن مودريتش انتصر على أرض الملعب، إنه يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم حتى وإن لم يحقق البطولة".

وتابع حديثه: "بالنسبة لي، ميسي أفضل لاعب في العالم ونيمار قريب جدًا لكن في هذه البطولة، المنتخبات التي اعتمدت بشكل أساسي على النجوم والأسماء الكبيرة تجدها الآن على الشواطئ".

وواصل: "مودريتش قدّم موسمًا رائعًا شاقًا مع ريال مدريد وهنا تجده مازال يركض في الدقيقة 115 من المباراة، أعتقد أنه أفضل لاعب في البطولة بغض النظر عن نتيجة يوم الأحد".

كما أبدى زلاتكو استغرابه من النسخة الحالية، قائلًا: "هذا أغرب كأس عالم، كرة القدم تطورت كثيرًا وخروج ألمانيا والأرجنتين أثبت ذلك وأثبت أن بالتنظيم والصلابة الدفاعية يمكنك أن تحقق نتائج أما الفرديات فلا تجلب لك دائمًا النتائج".

وانتقل للحديث عن أزمة كالينيتش الذي استبعده من المعسكر: "ما حدث كان مؤسفًا لكن ما يهم هو الفريق وليس الأفراد ولذلك كان يجب أن يغادر".

أما عن لعبه للأشواط الإضافية وتأثير ذلك على الفريق، قال: "سنصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يلعب 8 مباريات في نفس البطولة (يضحك)".

واستطرد: "إنه أمرٌ في غاية الصعوبة على اللاعبين لكن يبدو أنه كلما ازدادت الصعوبة كلما كان أدائنا أفضل، ليست لدينا أية مخاوف، أنا واثق بأننا سنتعافى وسنصبح بخير - هذا نهائي كأس العالم ولا توجد أعذار".

وأكمل: "سنكون على أهبة الاستعداد لأنها فرصة تأتي لمرة واحدة في العمر، ستكون صعبة جدًا لكنني واثق بأننا سنجد كل الطاقة والحوافز التي نحتاجها، سنظل في كتب التاريخ على أننا أصغر بلد - بجانب أوروجواي - تمكن من الوصول إلى نهائي كأس العالم، نحن فخورون كثيرًا بلاعبينا".

واختتم: "فرنسا حققت اللقب من قبل لكننا لم نحققه لذلك لدينا حافز أكبر منهم"

جدير بالذكر أن منتخب كرواتيا سيواجه فرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2018، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.