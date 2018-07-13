ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هل ستخوض شيرين تجربة درامية جديدة في رمضان 2019 ؟

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:52 ص
هل ستخوض شيرين تجربة درامية جديدة في رمضان 2019 ؟
طباعة
 

بعد نجاحها في تجربة دراما رمضان قبل نحو عامين من خلال مسلسل طريقي، تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لخوض السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل جديد.

وبحسب مصادر مقرّبة من شيرين، فهي بصدد وضع الخطوط العريضة للمسلسل مع فريق عمل ضخم، إلاّ أنّها هذه المرة اشترطت أن لا تقدّم دور مطربة كما حصل معها في مسلسل "طريقي" كي لا تقع في فخ التكرار. 

على صعيد آخر، تستعد شيرين عبد الوهاب لطرح ألبومها الجديد بعد غياب 3 سنوات عن سوق الألبومات.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن شيرين عبد الوهاب سينما رمضان دراما الفجر الفني اخبار الفن أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 4:30:03 AM