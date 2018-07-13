هل ستخوض شيرين تجربة درامية جديدة في رمضان 2019 ؟

بعد نجاحها في تجربة دراما رمضان قبل نحو عامين من خلال مسلسل طريقي، تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لخوض السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل جديد.

وبحسب مصادر مقرّبة من شيرين، فهي بصدد وضع الخطوط العريضة للمسلسل مع فريق عمل ضخم، إلاّ أنّها هذه المرة اشترطت أن لا تقدّم دور مطربة كما حصل معها في مسلسل "طريقي" كي لا تقع في فخ التكرار.





على صعيد آخر، تستعد شيرين عبد الوهاب لطرح ألبومها الجديد بعد غياب 3 سنوات عن سوق الألبومات.



