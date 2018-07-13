لاعب الزمالك السابق: مودريتش ومبابي سينافسان على لقب الأفضل

صرح أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، بأن لوكا مودريتش نجم كرواتيا وكيليان إمبابي نجم فرنسا، سينافسان على لقب أفضل لاعب في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "كرواتيا تعتمد على الروح العالية تحديدًا من مودريتش قائد منتخبهم".

واختتم تصريحاته قائلاً: "مودريتش ومبابي سينافسون على لقب الأفضل في البطولة وأفضل مدرب في كأس العالم هو مارتينيز مدرب بلجيكا".