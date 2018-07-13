إشادة بقرار وزير التموين بفتح المكاتب فترة مسائية.. ووكلاء الوزارة: لم يصلنا إخطارات

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بفتح مكاتب التموين فترة مسائية بهدف التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ومن المقرر فتح 30% من المكاتب فترة ثانية فى المرحلة الأولى على أن يتم تنفيذ القرار لكافة مكاتب الجمهورية تباعًا، مشيرًا إلى أن الأولوية فى تنفيذ القرار للمكاتب الكائنة بالمناطق الشعبية، والتى تشهد أكثر كثافة سكانية، على أن يتم الاستعانة بالعاملين فى مكاتب التموين التى تقع فى مناطق ذات كثافة قليلة للعمل فى الفترة الثانية بمكاتب أخرى، قائلا: "معنديش مكاتب تتقفل والناس محتاجة.. لو مش عاجبكم هجيب غيركم".





كما فتح المصيلحى باب التطوع للمواطنين للعمل بمكاتب التموين، اعتبارا من فتح المرحلة الثانية من تطوير الخدمة بمكاتب التموين، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بمكاتب البريد فى الأماكن التى لا يوجد لها مكاتب تموين.



ومن ناحيته، قال أحمد حسين، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن السياسة التى يتبعها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تحدث فارقا فى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين المصريين.



وأشاد وكيل وزارة التموين بسوهاج لـ"الفجر"، بقرار فتح مكاتب التموين فترة مسائية بهدف التيسير على المواطنين خاصة بعد زيادة الطوابير والزحام أمام مكاتب التموين نتيجة انتظار المواطنين فترة طويلة تستغرق ساعات طويلة.



وأشار "حسين" إلى أن عدد موظفى مكتب التموين 6 أفراد يتم تقسيم عدد ساعات العمل بينهم، لافتًا إلى أن الموظف الذى يعمل فترة صباحية ومسائية يتم صرف مكافأة مالية له، موضحًا أنه لم يتم تحديد قيمة المكافأة حتى الآن.



وفى السياق نفسه، أكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، سهولة تطبيق قرار الدكتور على المصيلحى بعمل الموظفين فترة مسائية، وذلك بعد صدور قواعد نظام التشغيل، لافتًا إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين.



وأضاف سعد الله أن فتح مكاتب التموين فترة ثانية يسهل احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين أداء موظفى مكاتب التموين بالمحافظات، مؤكدًا أن المديرية تعمل على رفع العبء عن المواطن عبر تقديم أفضل خدمة، مع الحرص على صرف كافة المخصصات التموينية للمواطنين المستحقين، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بها 3 مكاتب تموينية نموذجية وهى بمحرم بك وباب شرق وسيدى جابر، من إجمالى 25 مكتبا.



بينما قال إبراهيم العسقلانى مدير التموين بمحافظة القاهرة، إنه لم يصله حتى الآن أى إخطار بتنفيد توصيات وزير التموين والتجارة الخاصة بفتح مكاتب التموين فترة مسائية، مؤكدا استعداده لتنفيذ القرار فور وصوله.



أما النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، قال إن وزير التموين والتجارة الداخلية اتخذ مجموعة من القرارات الهامة خلال الفترة الماضية لتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين على رأسها قرار زيادة منافذ بيع الشركة القابضة للتغذية، وفتح فروع لها فى المحافظات، وكذلك فتح مكاتب التموين على فترتين لإتاحة فرصة أكبر فى توزيع الحصص التموينية موضحًا أن تهديد وزير التموبن برفد أى مدير مكتب يلجأ للتزوير مؤشر على نية الوزارة لاتباع سياسة رقابية أكثر صرامة وهو المطلوب خاصة أن ملف التموين يمس محدودى الدخل بشكل مباشر وأى تهاون فيه.



وأضاف الكمار أنه من المنتظر أن يتم إعلان ضوابط وشروط إضافة المواليد الجدد، والتى نتمنى أن تحافظ على حقوق محدود الدخل وأيضا تضمن وصول الدعم لمستحقيه وليس زيادة عدد الأفراد الحاصلين على السلع التموينية دون حق، مؤكدا أن سياسة وأداء الدكتور على المصيلحى تعطى مزيدا من الأمل فيما يتعلق بملف تحويل الدعم التموينى بدعم نقدى، وإيجاد آلية مناسبة لذلك، وكذلك إعادة النظر فى ملف مستحقى الدعم دون الإضرار بأى من محدودى الدخل المستحقين فعليا للدعم.



فيما قال رأفت القاضى رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن إجمالى عدد رؤساء وموظفى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية تتراوح ما بين 4800 - 5 آلاف موظف بمديريات التموين، واصفا بأنه غير كافٍ لاستيعاب استقبال المواطنين لإضافة المواليد على البطاقات.



وقال إن المواطن يعتبر بطاقة التموين طوق النجاة لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء، لافتا إلى أن الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة هم من يزاحمون الغلابة لحصولهم على الـ50 جنيها دعما فى مقررات التموين.



وطالب وزارة التموين بسرعة تنقية البيانات من أصحاب الدخول المرتفعة بحد أقصى 10 آلاف جنيه لحذفها والإبقاء على المستحقين من الدعم من الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية والمعاشات والأرامل.



ومن جانب المواطنين، رحب أحمد فهمى، موظف بأحد المصالح الحكومية، بقرار وزير التموين بفتح مكاتب التموين فترة مسائية قائلا: "يارب بس ينفذ وميبقاش كلام وخلاص وفنكوش جديد"، لافتًا إلى أنه تردد الأيام الماضية على مكتب التموين دار السلام محافظة القاهرة، للحصول على بطاقته التموينية، بعد أن اتبع كافة الإجراءات المطلوبة لاستصدارها، سواء بإرسال الرسائل عبر الرقم 91237، وتم الرد عليه أنه تم قيده، وجارٍ إصدار البطاقة ولكن لم يحصل عليها حتى الآن.





بينما قالت نوال محمد، موظفة، صدر الفترة الماضية قرارات كثيرة لوزير التموين، ولا يتم تنفذها حتى الآن، موضحة أن تعددت شكوى المواطنين من الزحام الشديد أمام مكتب تموين بدار السلام، ما أدى إلى تأخر صرف السلع التموينية للمستهلكين، وقضاء أوقات طويلة تصل لساعات دون الحصول على المنتجات المدعمة بسبب الزحام.



ووفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين، يبلغ عدد المواطنين المقيدين فى بطاقات التموين نحو 70 مليونًا على 20 مليون بطاقة، ويصرفون مقرراتهم التموينية شهريًا بقيمة، التموينية بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال 1200 مجمع استهلاكى و30 ألف بدال تموينى و3000 فرع لمشروع جمعيتى.