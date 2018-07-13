أيمن عبد العزيز: تصريحات ديشامب مستفزة

أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، بأن تصريحات ديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا استفزازية للاعبي فرنسا، قبل خوضهم نهائي كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "أخطأ ساوثجيت بخروج ستيرلينج في مباراة كرواتيا وكان يمكن الاستغناء عن لاعب آخر بدلا منه ومباراة المركز الثالث قريبة من إنجلترا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "تصريحات ديشامب قبل النهائي استفزازية للاعبين للفوز بالبطولة لأنهم لم يكونوا مرشحين للفوز بها كما أن اللاعبين لديهم روح قتالية عالية".