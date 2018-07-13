الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)



استضاف موقع "الفجر الفني" أمس الخميس الإذاعية فريدة الخادم مقدمة برنامج "مصنع الأغانى" على إذاعة "نجوم إف إم".

تحدثت الخادم، خلال الندوة الحوارية عن فكرة البرنامج كيفية التحضير له وكواليسه أيضًا، كما تحدثت عن بداية مشوارها المهنى فى الوسط الإعلامي..



وقالت إن انضمامها "لنجوم إف إم" كان بمجهودها الخاص بدون مساعدات من الوسط وتحدثت عن المشهد الإعلامى على الساحة فى الوقت الحالى وطريقة أداء بعض الاعلاميين

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وكشفت "الخادم" عن طموحها و الخطوات القادمة التى تريد تحقيقها فى المستقبل .