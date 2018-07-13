ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:30 ص
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة الفجر الفني (صور)
فريدة الخادم
طباعة
ميرنا عادل - تصوير: محمد لطفى
 


استضاف موقع "الفجر الفني" أمس الخميس الإذاعية فريدة الخادم مقدمة برنامج "مصنع الأغانى" على إذاعة "نجوم إف إم".

 

تحدثت الخادم، خلال الندوة الحوارية عن فكرة البرنامج كيفية التحضير له وكواليسه أيضًا، كما تحدثت عن بداية مشوارها المهنى فى الوسط الإعلامي..


وقالت إن انضمامها "لنجوم إف إم" كان بمجهودها  الخاص بدون مساعدات من الوسط وتحدثت عن المشهد الإعلامى على الساحة فى الوقت الحالى وطريقة أداء بعض الاعلاميين

.
وكشفت "الخادم" عن طموحها و الخطوات القادمة التى تريد تحقيقها فى المستقبل .


الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
الإذاعية فريدة الخادم فى ضيافة "الفجر الفني" (صور)
المزيد عن: نجوم الفن نجوم اف ام مصنع الأغاني مشاهير مزيكا فن فريدة الخادم سينما دراما الفجر الفني اذاعية اخبار الفن أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 4:30:26 AM