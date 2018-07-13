نجم الزمالك يفتح النار على مرتضى منصور

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن مرتضى منصور يتعمد تفريغ الفريق الأبيض من نجومه الكبار وأصحاب الخبرة، بعد موافقته على بيع أحمد الشناوي وعلي جبر ومصطفي فتحي، منتقدا رئيس الأبيض بعد بيع اللاعبين الدوليين، متسائلا، " ازاي مصطفى فتحي والشناوي يروحوا نادي بيراميدز .. مينفعش رئيس الزمالك يقول الشناوي باعنا .. وليه يفرط في مصطفى فتحي .. الزمالك بيدار من خارج النادي".

وقال بشير في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc الفضائية، إن كلامه بشأن تفريغ الفريق من اللاعبين أصحاب الخبرات والدوليين ليس تقليلا من اللاعبين الجدد، لكن بمقدور كل الأشخاص أن يقدروا قيمة قميص الزمالك ، ويدرك قيمة اللعب في هذا النادي الكبير.