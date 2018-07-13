كوناكت الدولية و اتحاد الصناعة يوقعان اتفاق يشكل ارضية لبداية لتعاون مشترك

أعلنت رئيسة "كوناكت الدولية" منية السعيدي، الخميس، عن توقيع المنظمة اتفاق تعاون مع اتحاد الصناعة الهندية، سيشكل قاطرة لبداية تعاون مع الهند في عدة مجالات.





وعقدت "كوناكت الدولية "، منتدى الاعمال التونسي الهندي "بحضور مسؤولين حكوميين من تونس والهند الى جانب مشاركة رجال اعمال من البلدين ( 13 رجل اعمال من الهند).





وشدّدت السعيدي، على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية التونسية الهندية والنهوض بالاستثمار مشيرة إلى اهتمام الهند بالاسثثمار في تونس خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات وقطع الغيار والصحة والمواد الصيدلية.

واعتبر كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني، "أن السوق الهندية تعد سوقا واعدة لأن الهند تعد خامس اقوى اقتصاد في العالم ومن المهم بالنسبة لتونس تعميق شراكتها مع الهند".





ولفت الفرجاني الى وجود عدة مجالات حيوية مهمة بالنسبة للاقتصاد التونسي في هذه المرحلة. وتابع بقوله، أنّ مثل هذه الزيارات والملتقيات الاقتصادية المشتركة تسهم في فتح الآفاق في إطار الدبلوماسية الاقتصادية التي تعتبر الاقتصاد محرك العلاقات الدولية.





وفي حديثه عن التعاون الإقتصادي بين البلدين أشار إلى وجود مبادلات تونسية هندية في قطاعات الطاقات المتجددة والصحة والأدوية الصيدلية وصناعة مكونات السيارات وقطع الغيار.





وشدد الفرجاني على أنّ الهند تعتبر السوق التونسية هامة وبوابة لدخولها للسوق الإفريقية مضيفا أنهم سيقومون بالعديد من الإستثمارات على غرار التصدير والتوريد.



