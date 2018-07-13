الزبيدي يؤكد حرص وزارة الدفاع على تطوير برامج ومناهج التعليم والتكوين والتدريب بمختلف المدارس العسكرية

أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، لدى إشرافه الخميس، على حفل تخرج الدورة الأربعين لمدرسة الأركان، أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه المدرسة بالموارد البشرية وتحسين بنيتها الأساسية وتدعيم أسطول معداتها.





وأضاف الزبيدي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه تم تكليف لجنة تتولى دراسة مشروع تطوير مكتبة المدرسة، بهدف تشجيع الدارسين على البحث ودعم معارفهم العسكرية والعامة، وتكريس مبدأ الإنفتاح على مراكز التوثيق بالمدارس العسكرية التونسية والأجنبية.





ودعا مدرسة الأركان، إلى المشاركة في برنامج الشراكة مع منظمة حلف الشمال الأطلسي، في مجال تطوير برامج ومناهج التعليم بالمدارس العسكرية بمختلف مستوياتهم، وذلك بعد وضع الآليات وضبط مجالات اهتماماتها، خصوصا بعد أن أثبتت هذه الشراكة جدواها مع المدرسة الحربية العليا.





وشارك في هذه الدورة دارسون من وزارات الدفاع الوطني والدّاخلية والعدل والمالية، كما تضمنت الدورة مشاركة ضباط من بعض الدول الشقيقة والصديقة (الجزائر والمغرب وموريطانيا ومصر وبوركينافاسو والكوت ديفوار والنيجر والسينغال والتشاد وإفريقيا الوسطى والكاميرون والبنين وفرنسا).





وكان وزير الدفاع الوطني تولّى قبل ذلك تسليم شهائد إلى الضباط الدّارسين. كما إستمع إلى بيانات حول البحوث التي أنجزوها حول التخطيط الإستراتيجي والاستشراف والوضع الجغراسياسي في المنطقة.





كما أعلن الزبيدي، لدى إشرافه مساء أمس الإربعاء على حفل تخرج ضباط مدرسة الطيران ببرج العامري دورة " العقيد حميدة الفرشيشي"، أنه سيتم إعادة النظر في مجال التكوين صلب جيش الطيران بمختلف المدارس ومراكز التكوين، ضمن رؤية إستشرافية تتماشى ومهامه وحاجياته على مستوى مختلف الاختصاصات، بما يستجيب إلى حاجيات المؤسسة العسكرية.





وأكد أنه سيتم كذلك مراجعة برامج التكوين ونظم التدريب والنصوص الترتيبية والإجرائية لعمل المدارس، وإعادة النظر في مقاييس انتقاء المؤطرين والمدرسين لبناء قدرات قيادية ناجعة، والاستجابة للحاجيات العملياتية والفنية وخاصيات المعدات والتجهيزات الجوية، وفق بلاغ ثان لوزارة الدفاع الوطني.





وبين أن مدرسة الطيران تعتمد على مناهج علمية تستجيب للمعايير والمواصفات الدولية في مجال التكوين، وتتفاعل مع المنظومة الوطنية للبحث العلمي، وتواكب المستجدات العلمية المتطورة في المجال.





كما أشار إلى أنه في إطار التعاون الدّولي، وضمن برنامج الشراكة مع منظمة حلف الشمال الأطلسي في مجال تطوير برامج ومناهج التعليم بالمدارس العسكرية بمختلف مستوياتهم، فإن مدرسة الطيران ببرج العامري مدعوة إلى المشاركة في هذا البرنامج بعد وضع الآليات وضبط مجالات اهتماماتها، خصوصا بعد أن أثبتت هذه الشراكة جدواها مع المدرسة الحربية العليا.