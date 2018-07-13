شام ابنة أصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد 10 سنوات من الزواج





خرجت ​شام الذهبي،​ إبنة المطربة السورية ​أصالة​ عن صمتها لتكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج بعد انتشار شائعات قوية حول طلاقهما.





وصرحت شام، بأنها انفصلت بالفعل عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، وقالت إنها خجولة جداً لذلك بقيت 10 سنوات، مع شخص واحد.





وأضافت شام: "أديني أهو رميت القنبلة. كنت 10 سنين مع واحد تفضلوا تسألوني السؤال ده. مش عارفة هو السؤال مهم أوي كده؟"

يُذكر أن شام كانت قد تزوجت من أحمد جوهر في العام 2014 في شرم الشيخ، بحضور عدد كبير من المشاهير منهم أحلام، أنغام، سميرة سعيد، رامي عياش وغيرهم من النجوم.

















