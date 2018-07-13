سليم الفرياني يؤكّد: تطور هام لصادرات الصناعات المعملية حتى موفى جوان 2018

تطورت صادرات الصناعات المعملية، خلال السداسي الاول من سنة 2018، بنسبة 3ر26 بالمائة لتصل الى ما قدره 3ر18 مليار دينار مقابل 5ر14 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2017، حسب ما ابرزه وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الخميس بتونس العاصمة.





واكد الفرياني، في ندوة صحفية احتضنها بمقر الوزارة وسلط خلال الضوء على اهم مؤشرات القطاع الصناعي وصادرات وواردات قطاع الصناعات المعملية، الارتفاع القياسي في صادرات الصناعات الغذائية بحوالي الضعف (5ر102 بالمائة )، لتبلغ 2ر2 مليار دينار بفضل نمو صادرات زيت الزيتون بما يناهز 214 بالمائة (حوالي 35ر1 مليار دينار) والتمور بـ8ر34 بالمائة.





كما تحدث الوزير عن النمو الهام لصادرات النسيج والملابس والجلود والاحذية، التي تمثل حوالي ربع صادرات القطاع، بما يعادل 9ر22 بالمائة وتصل الى قيمة 5ر4 مليار دينار. وقد زادت صادرات قطاع النسيج والملابس بـ 3ر22 بالمائة (7ر3 مليار دينار) بالنظر الى الارتفاع المسجل في صادرات الملابس الجاهزة بنحو 28 بالمائة لتبلغ زهاء 4ر2 مليار دينار، بينما زادت صادرات قطاع الجلود والاحذية بما قدره 5ر25 بالمائة.





وتمثل صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وفق قوله، حوالي نصف صادرات القطاع، إذ رتفعت بـ4ر19 بالمائة وتصل الى 9ر8 مليار دينار. وتتمثل ابرز صادرات القطاع في الكوابل والاسلاك الكهربائية بـ8ر26 بالمائة (56ر2 مليار دينار) ومكونات الطائرات (4ر26 بالمائة) والمحولات (4ر21 بالمائة ) وقطع الغيار (1ر20 بالمائة).





واشار الفرياني، ايضا، الى الزيادة الهامة التي شهدتها صادرات الصناعات المختلفة بما يعادل 4ر27 بالمائة في حدود 35ر1 مليار دينار في ظل الزيادة المسجلة في صادرات المواد البلاستيكية بـ1ر30 بالمائة.





واضاف ان صادرات مواد البناء والخزف والبلور، عرفت هي الاخرى، نموا قدره 37 بالمائة بالتوازي مع ارتفاع صادرات الاسمنت بنسبة 2ر59 بالمائة.





كما تطرق وزير الصناعة، الى التطور الايجابي الذي سجلته صادرات الصناعات الكيميائية، حتى جوان 2018، مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية بـ7ر5 بالمائة

(1ر1 مليار دينار) اثر ارتفاع صادرات المواد الصيدلية بـ7ر39 بالمائة وثلاثي الفسفاط الرفيع ب6ر19 بالمائة والزيوت المركزة والعطور ب7ر17 بالمائة.