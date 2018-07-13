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نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يكون بطل الدوري في الموسم الجديد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:15 ص
نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يكون بطل الدوري في الموسم الجديد
الاهلي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، بأن الأهلي سيواجه صعوبة في التتويج بلقب الدوري الموسم المقبل.

 

وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "شيكابالا موهبة رائعة ولا يختلف أحد عليها ولا أعلم عنه شئ كما أنه لم يظهر للتحدث عن مستقبله".

 

وأضاف: "الأهلي لا يوجد به تجديد في صفوفه كما أن الأعمار السنية للاعبيه كبيرة ولا أعتقد أنه سيتوج بلقب الدوري الموسم المقبل ولكنه سينافس عليه".

 

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلاً: "الاستثمار في كرة القدم مفيد ولست ضده لأنه يزيد من المنافسة بين الأندية على البطولات".

 

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