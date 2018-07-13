نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يكون بطل الدوري في الموسم الجديد

صرح أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، بأن الأهلي سيواجه صعوبة في التتويج بلقب الدوري الموسم المقبل.

وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "شيكابالا موهبة رائعة ولا يختلف أحد عليها ولا أعلم عنه شئ كما أنه لم يظهر للتحدث عن مستقبله".

وأضاف: "الأهلي لا يوجد به تجديد في صفوفه كما أن الأعمار السنية للاعبيه كبيرة ولا أعتقد أنه سيتوج بلقب الدوري الموسم المقبل ولكنه سينافس عليه".

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلاً: "الاستثمار في كرة القدم مفيد ولست ضده لأنه يزيد من المنافسة بين الأندية على البطولات".