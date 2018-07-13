نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يكون بطل الدوري في الموسم الجديد
الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:15 ص
ريهام عبد المحسن
صرح أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، بأن الأهلي سيواجه صعوبة في التتويج بلقب الدوري الموسم المقبل.
وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون
سبورت": "شيكابالا موهبة رائعة ولا يختلف أحد عليها ولا أعلم عنه شئ كما
أنه لم يظهر للتحدث عن مستقبله".
وأضاف: "الأهلي لا يوجد به تجديد في صفوفه كما أن الأعمار
السنية للاعبيه كبيرة ولا أعتقد أنه سيتوج بلقب الدوري الموسم المقبل ولكنه سينافس
عليه".
واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلاً: "الاستثمار في كرة
القدم مفيد ولست ضده لأنه يزيد من المنافسة بين الأندية على البطولات".