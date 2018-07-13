مسرحية "اش مازال" تفتتح مهرجان تقيوس بدقاش

افتتحت ليلة الأربعاء فعاليات الدورة 31 لمهرجان تقيوس الصيفي بدقاش بعرض لمسرحية "اش مازال" من انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة.





وتتواصل فعاليات الدورة بمجموعة من العروض الفنية الموسيقية والمسرحية بعد أن تم إلغاء عرض الفنان الجزائري الشاب فيصل الصغير لظروف خارجة على نطاق المهرجان فضلا عن احتمال إلغاء عرض الفنان المغربي الحبيطري لظروف خاصة به.





اما باقي العروض المبرمجة فهي لمغني الراب بلطي صحبة الطفل حمودة في سهرة الخميس 12 جويلية، ثم عرض الزيارة لسامي اللجمي (14 جويلية) وعرض تنشيطي للأطفال يؤمنه عمي رضوان (15 جويلية ) ثم مسرحية "موش موجود" لكريم الغربي في سهرة 16 جويلية. ويختتم المهرجان عروضه بحفل الفنان الشعبي وليد التونسي في سهرة 17 جويلية.





وتسعى الدورة الجديدة من المهرجان التي تشرف على تنظيمها جمعية مهرجان تقيوس الثقافي بدقاش الى تحقيق نقلة على مستوى العروض المقدمة تزامنا مع ما شهدته من تطور على مستوى الميزانية حيث ينتظر ان تصل ميزانية الدورة الجديدة ما بين 60 الى 65 ألف دينار بحسب ما كشفه مدير المهرجان عصام الرويسي مشيرا بالخصوص الى الانطلاق مبكرا في اعداد برنامج الدورة للارتقاء بهذه التظاهرة الثقافية لضمان حسن اختيار العروض والارتقاء بالمهرجان الى مصاف التظاهرات الثقافية الوطنية.





وأشار الى ان المهرجان سيقدم عرضا مدعوما وحيدا وهو العرض المسرحي "آش ما زال" من انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة وعرضا مدعوما جزئيا وهو عرض "الزيارة" لسامي اللجمي في حين يتكفل المهرجان ببقية العروض التي ستكون موجهة الى الأطفال والشباب والعائلات.