تم في أشغال الملتقى الختامي لبرنامج التوأمة الخاص بالمعهد الأعلى للقضاء، المنعقد الخميس بالعاصمة، والمندرج في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، إمضاء إتّفاقيّة تعاون بين المعهد الأعلى للقضاء و المدرسة العليا للقضاء بإيطاليا.





وأكد المتفقد العام لوزارة العدل رياض بالقاضي لدى إفتتاحه الملتقى، حرص الوزارة على دعم وتطوير مهارات جميع المتدخّلين في المنظومة القضائيّة و تحسين قدراتهم المهنيّة، لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمة القضائيّة ودعم إستقلال القطاع وتعزيز ثقة المتقاضين فيه.





وذكر بانطلاقة عقد التوأمة التي تعود إلى أكتوبر 2015 بتمويل من الإتّحاد الأوروبي بقيمة 1.3 مليون أورو، بهدف مراجعة الجانب المؤسّساتي والبيداغوجي للمعهد، و تطوير تكوين المتدخّلين في المنظومة القضائيّة، فضلا عن مراجعة المحتويات البيداغوجيّة للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد بالمعهد الأعلى للقضاء.





وأبرز أهمية برنامج التوأمة في إضفاء مزيد من المهنيّة والحرفيّة على المتدخّلين في المنظومة القضائيّة، من خلال دعم الجانب التطبيقي في التكوين والتركيز على تنمية القدرات والكفاءات الواجب توفّرها لديهم حتّى يتمكّنوا من ممارسة مهامهم حال تخرّجهم في أفضل الظروف.





يشار إلى أن وزارة العدل نظمت هذا الملتقى بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بحضور سفير ايطاليا بتونس وممثلين عن عدد من السفارات والبعثات الديبلوماسية و ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ورؤساء برنامج التوأمة، الى جانب ثلة من القضاة والمحامين وكتبة المحاكم وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد.