بمناسبة الاحتفال بتسعينيته:اعطاء اشارة انطلاق انجاز المقر الجديد للنادي البنزرتي

في اطار الاحتفال بالذكرى التسعين لتاسيسه، اعطى محمد قويدر والي بنزرت يوم الخميس اشارة انطلاق انجاز المقر الجديد للنادي الرياضي البنزرتي خلال موكب انتظم بفضاء المقر الرئيسي للجمعية بمحيط ملعب البصيري بحضور عدد من الاطارات الجهوية وثلة من ادارة النادي.





وابرز رئيس لجنة التسعينية جمال العلوش ان المشروع الجديد سيمكن من انجاز مقر بمواصفات متطورة يليق بحجم النادي البنزرتي وتاريخه العريق من خلال اعادة تهيئة الفضاء القديم بالكامل الى جانب احداث مغازة ومجموعة من المكاتب العصرية والاجنحة المتنوعة وفضاء يحمل اسم الرئيس السابق للجمعية الفقيد احمد القروي بتمويل مشترك في شكل منح من قبل هياكل الدعم الرسمية والمؤسساتية والمجتمعية والاحباء.





يشار ان لجنة التسعينية اعدت اكثر من برنامج وفقرة احتفالية بالمناسبة كانت انطلقت بخرجة جماهيرية وتنشيطية يوم الاربعاء بشوارع المدينة ومحيطها في انتظار تنظيم موكب تكريم على شرف كافة الرؤساء والمسيرين السابقين للنادي مساء يوم الخميس باحد النزل وغيرها من الانشطة الرياضية والتنشيطية المتنوعة تباعا خلال الموسم الحالي وفق تاكيد ذات المصدر.

يذكر ان النادي البنزرتي كان قد منح كرة القدم التونسية باكورة تتويجاتها القارية بحصوله على لقب كاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس عام 1988.