اف سي مصر يتعادل مع فاركو وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اف سي مصر، أمام فريق فاركو بهدف لكل منهما خلال المباراة الودية، التي أقيمت ضمن استعدادات الفريقان لدوري القسم الثاني.

وسجل هدف نادي مصر الإفريقي إيزيك، بينما تعادل أوسكار لفريق فاركو، ومن المقرر أن يواجه اف سي مصر فريق الشرقية للدخان عصر اليوم الجمعة.

ويشارك نادي مصر بالمجموعة الثانية لدوري المظاليم، في حين يتواجد فاركو ضمن فرق المجموعة الثالثة.