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الكاف: اندلاع حريق بغابة "بوعديلة " في ساقية سيدي يوسف

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:11 ص
الكاف: اندلاع حريق بغابة بوعديلة في ساقية سيدي يوسف
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محمد وليد الجموسي
 
اندلع  الخميس، حريق بغابة "بوعديلة" في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف بالقرب من الحدود الجزائرية- التونسية المتاخمة لمعتمدية غار الدماء أتى على مساحة هامة من هذه الغابة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، عمر الفرشيشي، لمراسل (وات) في الجهة.

ولم يحدّد الفرشيشي حجم المساحة التي طالها الحريق مؤكّدا أنّه تمّ إرسال تعزيزات لوجيستية مع تكليف 20 عونا من إدارة الغابات للمساهمة في إخماد هذا الحريق مجهول 
المصدر وقد تم تخصيص شاحنتين من ادارة الغابات وشاحنة من الحماية المدنية ذات سعة كبيرة للتدخل بالغابة وعرة التضاريس والعمل على إخماد الحريق في أقرب 
الآجال في ظل ما وصفه بالطبيعة الصعبة للمنطقة و"وجود تهديدات إرهابية بها" حسب قوله.
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