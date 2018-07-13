الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تعبر عن استيائها من وزير التربية

عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ الخميس عن "الاستياء الكبير لعديد الأولياء والتلاميذ واحباطهم" بسبب تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم المتمسكة باعتماد معدل 15/ 20 كسقف أدنى وشرط أساسي للقبول بالمؤسسات التربوية النموذجية.





وتساءلت الجمعية في بيان لها، عن معنى المصلحة الوطنية التي تفرض الابقاء على طاقة استيعاب المؤسسات التربوية النموذجية شاغرة بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة، داعية الى مراجعة القوانين والمناشير الحالية بما يخدم مصلحة التلميذ التونسي ويدعم قدراته على التميز.





واعتبرت، أن النتائج التي يتحصل عليها التلميذ التونسي في المنظومة التربوية الحالية يعود بالأساس الى مجهوده الخاص مدعوما بمجهودات الأسرة التربوية والعائلة، مؤكدة رفضها لأي "تبرير منطقي لحرمان مئات التلاميذ من فرصة التميز ان تتوفر الامكانيات المادية والبشرية لذلك"، وفق البيان.





يشار الى ان وزير التربية حاتم بن سالم كان أكد الثلاثاء الماضي أنه لن يتم النزول تحت معدل 15 من 20 في قبول التلاميذ للدخول للاعداديات والمعاهد للنموذجية، رغم أن عدد المؤهلين يقل ب 50 بالمائة عن المقاعد المخصصة بهذه المؤسسات، مشددا على أنه سيقع العمل بالمنشور المخصص للغرض،