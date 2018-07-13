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شاهد.. اللقطات الأولى لموقع حريق شركة هليوبوليس بمحيط مطار القاهرة (فيديو)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:46 ص
شاهد.. اللقطات الأولى لموقع حريق شركة هليوبوليس بمحيط مطار القاهرة (فيديو)
موقع حريق شركة هليوبوليس
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نعيم يوسف
 
بثت قناة "دي إم سي" بعض اللقطات الأولى لحريق شركة هوليوبوليس للبتروكيماويات، في محيط مطار القاهرة، حيث تظهر بعض التجمعات أمام الشركة.

وسمع صوت انفجار شديد حدث منذ قليل في محيط مطار القاهرة، وأكد مصدر أن الحريق ناتج من اشتعال أحد مخازن الوقود نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، أنه تم السيطرة بشكل كامل على الحريق، وتم تأمين المناطق الخاصة بالركاب.

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