موعد مباراة بلجيكا ضد انجلترا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال

يلتقي منتخب إنجلترا، مع منتخب بلجيكا في مباراة من العيار الثقيل، وذلك يوم السبت ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم، والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

وتقام المباراة يوم السبت والموافق 14 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر منتخب بلجيكا، من منتخب فرنسا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

بينما هزم منتخب كرواتيا، منتخب انجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات دور ال4 من المونديال.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة انجلترا وبلجيكا عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1"

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.