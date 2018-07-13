كلب ثري يشترى قصر مادونا !





يُعد الكلب الذي يُدعى جونيثر، الأغنى من بين أبناء جنسه بثروة تقدّر بـ 227 مليون جنيه استرليني، ورثها عن أبيه.





جونيثر ليس مجرد كلب ثري فهو يملك عددًا من الفيلات في إيطاليا وبهاما، وطائرة خاصة به، كما اشترى قصر النجمة العالمية مادونا ويعيش حياة مرفهة في القصر يحلم بها كثير من البشر.





ونيثر الرابع كما سمّته الصحافة ورث ثروته من سلالة كلاب ولم يرثها من البشر.



