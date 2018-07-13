البرلمان: جلسة عامة اليوم لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزراء الصحة و الدفاع والتكوين المهني والتشغيل

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد الخميس، عقد جلسة عامة اليوم الجمعة 13 جويلية 2018 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزرء الصحة والدفاع والتكوين المهني والتشغيل.





كما أقر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 16 جويلية 2018 ستخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التربية الى جانب جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" ومواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.





وقرر المكتب أيضا، عقد جلسة عامة للحوار مع أعضاء الحكومة يوم الخميس 19 جويلية 2018 حول تقرير زيارة لجنة التنمية الجهوية إلى ولايات الجنوب الغربي قفصة وقبلي وتوزر.





وسيدعو المكتب في جانب من أعماله ندوة الرؤساء للإنعقاد يوم الجمعة 20 جويلية 2018.

كما أحال مكتب المجلس أربعة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على اللجان التشريعية ومنها مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين، والثاني بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.





كما أحال مشروع قانون عدد 56/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، مع استشارة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ومشـروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.