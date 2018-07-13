تونس تحتل صدارة اسرع شبكات انترنات الهواتف الذكية في القارة الافريقية

تصدرت تونس قائمة اسرع شبكات انترنات الهواتف الذكية على المستوى الافريقي وفق تقرير "سبيد تاست غولوبال انداكس" (بيانات جوان 2018) وفق وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.





واكدت الوزارة في بلاغ لها "ان عدة مؤشرات لقطاع انترنات الهاتف الجوال في تونس تبرهن على هذا التموقع من بينها اشتراك 7 ملايين ونصف مليون مشترك في هذه الخدمة".





ويرتكز تصنيف " سبيد تاست غولوبال انداكس" على سرعة التدفق التي يبلغ معدلها العالمي 23،54 ميغابيت في حين تسجل سرعة الانترنات للهاتف الجوال في تونس سرعة تدفق في حدود 18،54 ميغابيت ( 70 عالميا من مجموع 124 بلدا) .





وحلت المغرب في المرتبة الثانية في مؤشر تدفق الانترنات للهاتف الجوال على المستوى الافريقي (75 عالميا) تليها كينيا (79 عالميا) في حين تصدرت قطر الترتيب العالمي بسرعة تدفق في حدود 36،22 ميغا بيت والنرويح بسعة 62،14 ميغا بيت والامارات العربية بنحو 54،14 ميغا بيت.





وسجلت تونس في المقابل تاخرا على مستوى الانترنات الثابت وحلت في المرتبة 14 على المستوى الافريقي و123 على المستوى الدولي (133 بلدا) وبلغ سعة التدفق 7،48 ميغابيت في حين يقدر المعدل العالمي بنحو 46،25 ميغا بيت وفق تقرير "سبيد تاست غولوبال انداكس ".



