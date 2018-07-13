الطالبة ندى شريف تكشف احتفاء السيسي بها



وأوضحت الطالبة في تصريحات تلفزيونية، أنها فخورة بأن الرئيس هو الذي قال لها إنه يريد التقاط صورة معها، مشددة على أنها حققت أمنية لها منذ عام 2013.



وأشارت إلى أنها تريد الالتحاق بكلية التربية الموسيقية، موضحة أنها كانت في كورال المايسترو سليم سحاب، الذي اتصل بها على الهواء وهنأها وطالبها بالعودة مرة أخرى إلى الكورال.

كشفت الطالبة ندى شريف، أحدى أوائل الثانوية العامة، أنها عندما غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحد الندوات التثقيفية، كانت تشعر بقلبها أنها سوف تلتقط صور معه.