صابر خليفة ينتقل الى نادي الكويت الرياضي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد

اعلن نادي الكويت الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي صابر خليفة على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد قادما من النادي الافريقي.





وكان صابر خليفة (32 عاما) ضمن قائمة ال23 لاعبا الذين خاضوا مع منتخب "نسور قرطاج" نهائيات كاس العالم المقامة حاليا بروسيا غير انه لم يشارك سوى في بعض الدقائق خلال المباراة الاولى امام انقلترا يوم 18 جوان الفارط.





وسبق لصابر خليفة ان خاض عدة تجارب احترافية خارج تونس ابرزها في ايفيان ومرسيليا الفرنسيين من 2011 الى 2014.



