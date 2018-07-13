ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صابر خليفة ينتقل الى نادي الكويت الرياضي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:54 ص
صابر خليفة ينتقل الى نادي الكويت الرياضي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
اعلن نادي الكويت الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي صابر خليفة على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد قادما من النادي الافريقي.

وكان صابر خليفة (32 عاما) ضمن قائمة ال23 لاعبا الذين خاضوا مع منتخب "نسور قرطاج" نهائيات كاس العالم المقامة حاليا بروسيا غير انه لم يشارك سوى في بعض الدقائق خلال المباراة الاولى امام انقلترا يوم 18 جوان الفارط.

وسبق لصابر خليفة ان خاض عدة تجارب احترافية خارج تونس ابرزها في ايفيان ومرسيليا الفرنسيين من 2011 الى 2014.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 2:50:19 AM