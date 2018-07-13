نادين الراسي تفقد أعصابها في حفل زفاف أحد أصدقائها





تعرضت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لانتقاد جديد، بعد تداول فيديو من حفل زفاف خاص لأصدقائها في العاصمة الفرنسية باريس، تظهر فيه الراسي وهي تجلس على الأرض من أجل تصوير العروسان والتقاط صورة سيلفي لها.





وهاجم عدد كبير الراسي بسبب هذا الفيديو معتبرين أنها تجعل من نفسها أضحوكة، وأنها اهانت تاريخها وتُهين نفسها، من اجل الشهرة والظهور. ومؤخرًا توالت غلطات الراسي كثيرًا، وطالبها الجمهور بالتوقف عن استعمال الهاتف بصورة تهينها بالذات وأنها ليست المرة الاولى!