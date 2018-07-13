البطولة العربية للسباحة: فرح بن خليل تحرز ذهبية 50م سباحة على الظهر وتحطم الرقمين القياسيين العربي والافريقي

احرزت السباحة التونسية فرح بن خليل الميدالية الذهبية لسباق 50م سباحة على الظهر محطمة بالمناسبة الرقمين القياسيين العربي والافريقي بزمن قدره 29ث و98 في اليوم الافتتاحي من منافسات النسخة الرابعة للبطولة العربية للسباحة مساء الخميس بالمسبح الاولمبي برادس.





ومن جهته توج محمد الغفاري ببرونزية نفس السباق في صنف الرجال بعدما قطع المسافة في توقيت قدره 27ث و07 خلف المغربي ادريس الحريشي (26ث و70) والجزائري مهدي بن بارا (26ث و84).





وكانت البطولة العربية افتتحت مساء الخميس بحضور كاتب الدولة المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي ورئيس الجامعة التونسية للسباحة الهادي بن حسن ورئيس الاتحاد العربي للعبة طه سليمان.





وتشارك 13 دولة في هذه البطولة العربية التي تتواصل منافساتها الى غاية 15 جويلية الجاري هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين واليمن وعمان ولبنان والامارات والسعودية والعراق والاردن والسودان.



